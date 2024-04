Lucia Morselli è la nuova presidente del cda di Pininfarina. La nomina oggi, nella prima riunione dopo la recente scomparsa di Paolo Pininfarina.

Morselli resterà in carica fino al 31 dicembre, data di scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione. A Morselli sono stati conferiti "la rappresentanza legale della società e i poteri di natura istituzionale, senza deleghe di natura esecutiva e senza che questi poteri possano in alcun modo configurarsi come esecutivi". Nata a Modena nel 1956, la neopresidente è laureata con il massimo dei voti in Matematica all'Università di Pisa, ha un dottorato alla Sapienza di Roma, un Mba all'università di Torino e un Master in Pubblica Amministrazione alla Bocconi. Nella sua carriera professionale ha ricoperto ruoli chiave in vari settori. Fra gli altri è stata presidente del Comitato Parti Correlate di Telecom Italia, presidente del Comitato Audit di EssilorLuxottica a Parigi, consigliere e membro del comitato Controllo Rischi di STMicroelectronic ad Amsterdam, consigliere e membro dei Comitati Rischi e Sostenibilità di Snam, consigliere e membro del Comitato rischi di Atlantia, consigliere e membro del Comitato Rischi di Sisal, consigliere della Fondazione Snam e vicepresidente di Federacciai.



