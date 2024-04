Iveco, confermati alla guida Suzanne Heywood e Gerrit Marx

Gli azionisti di Iveco, società controllata da Exor, hanno approvato il bilancio al 31 dicembre 2023 e la proposta di distribuzione di un dividendo in cash pari a 0,22 euro per azione. Il dividendo sarà posto in pagamento il 24 aprile, con stacco cedola il 22 aprile.

L'assemblea, che si è espressa in maggioranza a favore della relazione sulla remunerazione per il 2023, ha approvato "lo scarico di responsabilità per i componenti del consiglio di amministrazione, con riferimento alle attività svolte nel 2023".

Gli azionisti hanno confermato quali executive directors Suzanne Heywood e Gerrit Marx, e ha nominato come non-executive directors Judy Curran, Tufan Erginbilgic, Essimari Kairisto, Linda Knoll, Alessandro Nasi, Olof Persson e Lorenzo Simonelli.

Successivamente, il consiglio ha confermato Suzanne Heywood, Gerrit Marx e Lorenzo Simonelli rispettivamente chairperson, ceo e senior non-executive director.

Gli azionisti hanno anche autorizzato il riacquisto di un massimo di 10 milioni di azioni per un esborso massimo di 130 milioni di euro, da realizzarsi entro 18 mesi dalla data dell'assemblea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA