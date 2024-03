Bentley Europe affida comunicazione Italia a Paolo Bonaveri

Bentley Motors ha deciso un potenziamento della sua struttura europea di comunicazione pet ottimizzare la presenza in un'area, si legge nel comunicato, rappresenta circa il 20% delle vendite globali, la terza regione per volumi di vendita, con 70 rivenditori in 35 Paesi.

In questo ambito Paolo Bonaveri, attuale communications & press officer per il mercato italiano viene riconfermato nella sua posizione ma riportando direttamente all'head of marketing and communications di Bentley Europe Amel Boubaaya, L'attenzione di Bentley al nostro Paese è sottolineata dal fatto che il sito stampa (https://www.bentleymedia.com/it) mette a disposizione da qualche mese anche una sezione in lingua italiana.

"Il mercato italiano ha dimostrato grande attenzione verso il marchio Bentley ha dichiarato Boubaaya - ed il nostro impegno è quello di lavorare a stretto contatto con Bentley Milano, Bentley Padova, Bentley Roma, Bentley Firenze e con la stampa italiana per raccontare il nostro marchio e quella che è la nostra presenza sul mercato".

Milanese, giornalista, 60 anni, Bonaveri vanta una lunga e articolata esperienza nel mondo della comunicazione automotive, della televisione e dei servizi. Ha iniziato nel 1982 nella storica agenzia Trendpress (che ha avuto clienti come Opel, Ford, Toyota, Nissan, Saab, Subaru e Goodyear) per poi occuparsi come consulente di Volvo e altre importanti attori del settore nautico. Dal 2018 la prima collaborazione con il mondo Bentley attraverso le concessionarie italiane.



