Oliver Samson nuovo direttore del Kia Design Center Europe

Kia Corporation ha annunciato la nomina di due nuovi senior chief designer per gestire a partire dal prossimo primo aprile le attività nei Design Center di Europa e Cina. L'incarico è stato assegnato rispettivamente ad Oliver Samson e a Seungmo Lim. Questi arrivi, si legge nella nota, rafforzano la attenzione di Kia a proporre un design di grande impatto implementando l'applicazione della sua filosofia Opposites United.

Nei nuovi ruoli Samson e Lim guideranno i rispettivi team nella collaborazione e nella competizione con gli altri Design Center regionali di Kia per sviluppare la prossima generazione di concetti e di modelli del brand sudcoreano, riferendo a Karim Habib vicepresidente esecutivo e capo di Kia Global Design.

Questo lavoro, viene sottolineato, è fondamentale per supportare il principale centro di design del marchio a Namyang, in Corea, che si occupa di tutti gli aspetti del design automobilistico, dalla pianificazione e concettualizzazione allo stile, alla modellazione, al colore e allo sviluppo dei materiali. Ha iniziato la sua carriera come designer di esterni presso lo Hyundai & Kia Motor European Design Center e torna in azienda provenendo dal Changan European Design Center di Torino, dove era responsabile della piattaforma dell'innovazione del designa. Samson - che ha inoltre ricoperto la posizione di direttore del design degli esterni presso Nio e trascorso oltre un decennio all'interno del Mercedes-Benz Advanced Design Team - ha dichiarato di essere "molto felice di avere l'opportunità di unirmi al team Kia Design in Europa durante un periodo di significativa trasformazione nel settore". Lim proviene invece dalla posizione di vice responsabile dell'innovazione del design di Geely Automobile. Vanta un decennio di esperienza all'interno del dipartimento di design della Bmw a Monaco di Baviera ed ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui l'iF Design Award e un German Design Award d'oro.



