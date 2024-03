A Niels de Gruijter marketing e vendite per Emea di Rivian

L'olandese Niels de Gruijter, che fino ai giorni scorsi era executive director di Lotus Cars Europe BV, è diventato il nuovo responsabile marketing e vendite per l'area Emea del brand di veicoli elettrici Rivian, con la finalità - si legge nella nota - di "preparare il marchio per l'Europa". Laureato alla Inholland University of Applied Sciences e titolare di un Mba rilasciato dalla Erasmus University di Rotterdam, de Gruijter era entrato in Lotus nell'aprile del 2021 dopo una esperienza di tre anni alla Mitsubishi Motors Europe BV come general manager marketing.

Dal dicembre 2015 al novembre 2018 è stato invece head of international marketing di Skoda. Il curriculum di de Gruijter è però molto più lungo: fra l'ottobre 2010 e il dicembre 2014 ha lavorato come ceo nell'agenzia Toutmotive da lui creata. In questo periodo ha lavorato anche a Milano, con clienti come Chevrolet Europe e Alfa Romeo Netherland BV. In precedenza è stato brand manager MINI presso il Gruppo Bmw in Olanda (febbraio 2009 - febbraio 2011), marketing & communications co-ordinator di Alfa Romeo Nederland BV (dicembre 2006 - febbraio 2009), account manager della Jwt in Olanda (novembre 2004 - dicembre 2006) e product marketeer di Mitsubishi Motors Europe BV (gennaio 2003 - ottobre 2004).

