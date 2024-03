Cupra: Ignasi Pietro assume il ruolo di chief brand officer

Il brand Cupra ha creato una nuova posizione, quella del chief brand officer, che sarà ricoperta da Ignasi Prieto, ex direttore marketing globale di Seat S.A., a partire dal 1° aprile. Lo stesso riporterà a Wayne Griffiths, presidente di Cupra, e lavorerà a stretto contatto con Sven Schuwirth, vicepresidente vendite e marketing di Seat S.A. Il compito di Ignasi Prieto sarà quello di guidare la strategia di marketing globale e di prodotto del brand, e di dirigere il programma di sviluppo della rete di concessionari.

Inoltre, ricoprirà anche il ruolo di responsabile della strategia di Cupra Racing. Con 20 anni di esperienza nel marketing e nella pubblicità all'interno del settore automobilistico, Prieto ha iniziato la sua carriera in Seat S.A. nel 2015 in qualità di global head of brand advertising e, dopo due anni, ha assunto la posizione di global head of brand content, sponsoring and social media del marchio. In seguito, nel mese di gennaio 2020, è stato nominato global head of marketing per Cupra ed è diventato global head of marketing Seat e Cupra ad ottobre 2021.

"Cupra sfida sempre le regole del settore - ha dichiarato Wayne Griffiths, presidente di Cupra - ecco perché abbiamo creato questa nuova posizione, per guidare l'espansione del marchio a tutti i livelli: dal marketing al branding, passando dal servizio clienti. Per assumere questo ruolo avevamo bisogno di una persona che avesse l'ambizione e la volontà di portare Cupra ad un livello superiore. Ignasi Prieto è sicuramente la persona giusta per questo lavoro".



