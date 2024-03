Marelli, Huber al vertice di Automotive Lighting Sensing

Frank Huber è da marzo executive vice president e presidente della divisone Automotive Lighting and Sensing di Marelli. Subentra Sylvain Dubois, che lascia l'azienda dopo oltre 18 anni, e che rimarrà fino al primo giugno 2024 per un ottimale passaggio di consegne.

Huber ha conseguito un Executive Mba alla Harvard Business School negli Stati Uniti, si è laureato in Germania all'Università di Stoccarda e ha completato un dottorato di ricerca in Automotive Engineering. Nel suo curriculum, esperienze importanti nel settore dell'automotive: dal 2022 è stato presidente del business dei sedili per auto a livello globale di Forvia, in Francia; precedentemente è stato di ceo del settore automotive lighting e membro del cda di Hella, in Germania, un'azienda in cui ha svolto ruoli di leadership nell'area dell'illuminazione in Cina, Stati Uniti e Messico. In precedenza Huber ha avuto esperienze in McKinsey, Audi, Mercedes-Amg e Liebherr Aerospace. 'Sono felice che Frank si unisca a Marelli - ha commentato David Slump, presidente e ceo di Marelli - rafforzerà ulteriormente il nostro leadership team, guidando gli ambiziosi piani di crescita di Automotive Lighting & Sensing, un business primario per la nostra azienda e un ambito in cui si stanno delineando grandi opportunità legate alla personalità dei veicoli'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA