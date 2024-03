Camille Cros nuova Direttrice Comunicazione Gruppo Renault

Cambio al vertice della comunicazione di Renault, dove, da oggi Camille Cros assume la direzione, rimanendo anche direttrice della Content Factory del Gruppo Renault, funzione che occupa dal suo arrivo nel Gruppo nel 2022.

Camille Cros ha iniziato la sua carriera nel 2005 presso l'agenzia di comunicazione Havas Paris, assumendo diverse posizioni strategiche e commerciali. Nel 2012 ha co-fondato l'agenzia indipendente di consulenza per la comunicazione Babel, partecipando per 10 anni alla governance e allo sviluppo della società in qualità di socia-fondatrice.

Ha offerto consulenza ai clienti dell'agenzia sulle problematiche di supporto alla trasformazione, brand strategy, branding e comunicazione. Camille Cros è entrata a far parte del Gruppo Renault nel 2022, presso la Direzione Comunicazione, come Direttrice della Content Factory.

43 anni, detiene un Master in comunicazione politica dell'Università Panthéon Sorbona Parigi I e ha conseguito la laurea in filosofia presso l'Università Sorbona Parigi IV.





