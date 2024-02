Julian Jenkins nuovo direttore vendite e marchio Rolls-Royce

Rolls-Royce annuncia che dal primo marzo Julian Jenkins sarà il nuovo direttore delle vendite e del marchio, in sostituzione di Henrik Wilhelmsmeyer che lascia Goodwood dopo sei anni per assumere una nuova posizione senior all'interno del Gruppo Bmw. Già direttore regionale e direttore generale delle operazioni di vendita, Jenkins ritorna alla Rolls-Royce dopo aver ricoperto il ruolo di direttore delle vendite di Bmw UK e, più recentemente, di direttore commerciale presso il brand di supercar Bizzarrini.

Ex presidente di Aston Martin Lagonda nelle Americhe e titolare di ruoli senior presso Bentley in Nord America e nella regione Asia-Pacifico, Jenkins - come Charles Rolls - ha inizialmente studiato ingegneria, ma ha trovato la sua vera vocazione come esperto professionista delle vendite, del marketing e dei prodotti.

L'esperienza internazionale, la competenza sui prodotti e la profonda conoscenza del settore del lusso di Jenkins - ha commentato Chris Brownridge, amministratore delegato della Rolls-Royce Motor Cars - "garantiscono che sia nella posizione perfetta per portare Rolls-Royce verso il suo futuro completamente elettrico".



