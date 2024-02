Mariano Roman (Fantic Motor) è il nuovo presidente di Ancma

E' Mariano Roman il nuovo presidente di Ancma, l'associazione nazionale del ciclo, motociclo e accessori aderente a Confindustria. Ingegnere, Roman è nato nel 1955 ed è amministratore delegato e socio del gruppo trevigiano Fantic Motor, che controlla anche i marchi Bottecchia e Motori Minarelli.

Il manager ed imprenditore veneto sarà affiancato nel suo mandato quadriennale dai vicepresidenti Cristiano De Rosa (De Rosa Ugo & Figli) e dal presidente uscente Paolo Magri (Brembo).

Intervenendo in assemblea Roman ha sottolineato la necessità di "intensificare le attività di promozione dell'utilizzo delle due ruote e di comunicazione del valore sociale e della rilevanza economica del settore". Altrettanto importanti, a suo dire, "il potenziamento del presidio dei dossier e delle attività normative in Europa, il coinvolgimento dell'associazione nella programmazione della mobilità urbana da parte delle amministrazioni locali e la richiesta di misure sussidiarie in grado di liberare tutto il potenziale del comparto e di renderlo più competitivo".

L'industria del motociclismo italiana - spiega Ancma - vale "oltre nove miliardi di euro e detiene la leadership europea in termini di produzione e mercato". Allo stesso modo, il comparto della bicicletta "esprime un valore di più di tre miliardi di euro" e "occupa una posizione di assoluta rilevanza nell'eurozona".



