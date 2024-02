Massimo Frascella è nuovo Head of Design Audi

Il nuovo responsabile del design di Audi è Massimo Frascella. A partire dal prossimo giugno, Frascella sostituirà infatti Marc Lichte che assumerà un nuovo ruolo all'interno del Gruppo.

Frascella, diplomato all'Istituto d'Arte Applicata & Design di Torino, ha iniziato la propria carriera presso la Carrozzeria Bertone. Ha poi ricoperto diversi incarichi presso Ford Motor Company e Kia. Dal 2011 ha rivestito ruoli di primo piano in Jaguar Land Rover, da ultimo come Responsabile del Design di entrambi i Marchi.

"Entrare in Audi rappresenta un momento speciale della mia vita - ha commentato Frascella - e sono onorato di assumere il ruolo di chief creative officer e di guidare un team dal grande talento che porterà il brand a toccare nuove vette in tema d'innovazione e personalità stilistica".

Con Massimo Frascella, l'azienda definirà lo stile delle future generazioni dei modelli Audi, in vista di molteplici innovazioni tecnologiche che sono destinate a modificare in modo decisivo forme e funzioni delle vetture. Per questo motivo, Audi ha rinnovato il proprio Dipartimento Design così che riporti direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

