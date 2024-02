Claudia Parzani entrerà nel consiglio di Stellantis

Claudia Parzani entrerà nel consiglio di amministrazione di Stellantis come amministratore non esecutivo indipendente. Lo proporrà il consiglio di amministrazione alla prossima assemblea generale annuale degli azionisti. Succederà a Kevin Scott, nominato amministratore di Stellantis il 4 gennaio 2021 con un mandato quadriennale iniziato il 17 gennaio 2021. Le dimissioni di Kevin Scott per motivi personali avranno effetto alla chiusura dell'assemblea degli azionisti 2024.

Claudia Parzani è partner di uno studio legale globale, per il quale ha ricoperto ruoli strategici e manageriali a livello internazionale facendo parte dei relativi comitati esecutivi. Dal 2022 è presidente di Borsa Italiana, dopo essere stata vicepresidente e, in precedenza, amministratore non esecutivo. Si è laureata all'Università degli Studi di Milano.

Stellantis e il suo consiglio di amministrazione esprimono "il loro più profondo apprezzamento e la loro sincera gratitudine a Kevin per lo straordinario servizio reso, l'inestimabile contributo e la dedizione dimostrata durante il suo mandato come amministratore di Stellantis e gli augurano il meglio per i suoi impegni futuri".



