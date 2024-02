Italdesign, Arne Heinrichs direttore generale in Cina

A partire dal 16 febbraio Arne Heinrichs assumerà il ruolo di direttore generale di Italdesign China, la società aperta a Shanghai nel 2022 come nuovo passo nella strategia di crescita ed espansione dell'azienda. Arne Heinrichs manterrà il ruolo di Chief Financial Officer e Direttore Generale Finanza di Italdesign, nonché di Membro del Consiglio Esecutivo.

"È un ruolo dall'approccio olistico che sono davvero entusiasta di ricoprire", ha commentato Arne Heinrichs. "Assieme al qualificato team Italdesign d'istanza a Shanghai, stiamo lavorando per fare la differenza nel business dei nostri clienti creando valore aggiunto. Continueremo ad operare per raggiungere gli obiettivi strategici che ci siamo prefissati sul mercato cinese, puntando sull'apprendimento continuo e sulle nuove competenze per esser sempre all'avanguardia e crescere adeguatamente. Finora abbiamo avviato collaborazioni strategiche a lungo termine nelle tradizionali attività di design, per progetti che vanno dalle autovetture ai veicoli commerciali, passando per il design industriale. È il momento di promuovere e di avvalerci della nostra esperienza nei campi dell'ingegneria, della costruzione prototipale, della produzione in serie limitate/ultra-limitate e dell'intera gamma di servizi che siamo in grado di offrire, dall'omologazione e validazione alla responsabilità legale per il rilascio del prodotto, fino all'assistenza all'avvio della produzione in serie. Tutto questo, col supporto dell'organizzazione globale Italdesign, che conta più di 1200 professionisti operativi nelle nostre sedi in Italia, in Spagna, in Germania e negli Stati Uniti". E conclude: "Ci aspettano grandi sfide nell'anno del Drago 2024 e le affronteremo con passione".





