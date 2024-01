Marisa Hever-Smith nuovo ceo di Yokohama nel Regno Unito

Dal primo aprile Marisa Hever-Smith sarà il nuovo amministratore delegato di Yokohama per le attività del Regno Unito. Entrata in azienda nel 2022 come direttore finanziario, Hever-Smith sostituisce nella posizione di vertice Peter Fairlie che rimarrà all'interno di Yokohama come consulente senior per supportare il team dirigenziale senior.

Diplomata alla storica William Allitt School di Sunnyside (è stata fondata 128 anni fa) la Hever-Smith prima di entrare in Yokohama ha lavorato come direttore finanziario presso Prometeon Tire Group. Il suo ingresso nel mondo dei pneumatici era però avvenuto nel 2008 con la nomina a financial accountant della Pirelli Tyres Ltd di Burton upon Trent nello Staffordshire Gb), azienda dove ha lavorato fino al 2016.



