Mark Stewart nuovo amministratore delegato Goodyear Tire

Mark Stewart sarà dal prossimo 29 gennaio il nuovo amministratore delegato di Goodyear Tire and Rubber Co. In questa posizione prenderà il posto di Richard Kramer - che ha lavorato 24 anni nel colosso Usa delle gomme, trascorrendone 14 come ceo - ed entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del produttore di Akron.

Stewart - si legge nella nota dell'azienda - porta con sé "una vasta esperienza" che sarà utile per "eseguire il piano di miglioramento dei margini di Goodyear nel complesso settore dei pneumatici". Il nuovo ceo proviene infatti da Stellantis, gruppo che ha lasciato lo scorso 16 gennaio dopo cinque anni di attività come Originario dell'Alabama Stewart si è laureato in ingegneria elettrica ed elettronica alla ha Vanderbilt University ed è titolare di un master in business administration della University of Tennessee. Ha iniziato la sua carriera nel 2004 come vice president west Europe del produttore di componentisica Tower International.

Nel 2006 è diventato vice president general manager di TRW Automotive per il settore steering dove ha lavorato fino al 2012 cioè al momento di passare in ZF Friedrichshafen AG come vice president della regione Asia Pacific.

Dopo una breve parentesi (2017-2018) in Amazon, Stewart è entrato nel dicembre 2018 in Fiat Chrysler Automobiles, poi diventata Stellantis, dove fino a pochi giorni fa ha guidato come chief operating officer le attività in Nordamerica.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA