Doriane Pin potrebbe essere prima donna sulle F1 Mercedes

Si chiama Doriane Pin, è francese ed ha 20 anni. Da quando ha debuttato nelle competizioni nel 2021 ha già ottenuto importanti risultati nel Ferrari Challenge ed ha impressionato nel 2023 al volante di una GT3 ed anche di una LMP2. Ora la Pin è entrata come pilota ufficiale come rappresentante di Mercedes nella F1 Academy e correrà per Prema Formula 3, la prima volta a ruote scoperte dopo un breve contatto con questa tipologia di vetture racing in sei gare nel campionato F4 del Sud-est asiatico. Quindici piloti correranno nella stagione 2024 della F1 Academy, che inizierà a marzo.

Tra gli altri partecipanti c'è Lia - figlia del compianto Ken Block - che correrà con ART Grand Prix come driver designata per la Williams. Anche McLaren, Aston Martin, Alpine e Sauber si unite a Williams e Mercedes nel nominare i loro piloti per la la F1 Academy. E se dietro alla scelta di Mercedes ci sono precise valutazioni sul suo valore, ci sono tutte le premesse perché la ventenne francese diventi la prima donna a gareggiare in un GP del massimo campionato, dai tempi di Lella Lombardi nel Gran Premio d'Austria nel 1976.

