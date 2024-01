Paolo Ciabatti è nuovo direttore generale di Ducati Holding

Paolo Ciabatti, che come direttore sportivo dal 2017 ha guidato con grandi risultati il Reparto Corse di Ducati, è diventato direttore generale di Ducati Holding e guiderà in questo ambito lo sviluppo del nuovo progetto Corse Off-road. Nella nuova posizione Ciabatti (torinese, 66 anni, studi in ingegneria) non riporterà più al direttore generale Luigi Dall'Igna ma direttamente a Claudio Domenicali, ceo dell'azienda di Borgo Panigale. Al suo posto - ha comunicato Ducati - subentrerà Mauro Grassilli, già responsabile del marketing e delle sponsorizzazioni.

Ciabatti ha iniziato il suo percorso professionale nel 1981 come pr & press manager presso la torinese Sidauto allora importatore ufficiale delle marche Mazda e Saab. Dal 1990 al 1997 è stato, sempre presso Sidauto, commercial manager di Mazda e tra il 1997 e il 1998 export manager. Nel 1999 il suo ingresso nel mondo delle due ruote con un periodo di 8 anni di lavoro in Ducati come responsabile del programma Superbike. Nel 2007 e fino al 2012 Ciabatti ha lavorato in Infront Motor Sport come direttore del Sbk Superbike World Championship, per poi rientrare nel 2013 nella Casa di Borgo Panigale come direttore del progetto Moto Gp e dal 2014 come direttore sportivo del Reparto Corse.



