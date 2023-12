Volvo, Vanessa Butani responsabile sostenibilità globale

Volvo Cars ha annunciato la nomina di Vanessa Butani al ruolo di responsabile della sostenibilità globale, a partire da aprile 2024. Subentra ad Anders Kärrberg, che ha deciso di andare in pensione dopo aver ricoperto il ruolo di Head of Global Sustainability dall'istituzione del Global Sustainability Team da parte della casa scandinava, nel 2019. Vanessa Butani si occuperà di promuovere gli obiettivi di sostenibilità e la continua crescita della strategia di sostenibilità di Volvo, oltre a svolgere un ruolo chiave nella transizione della casa da azienda automobilistica globale con un secolo di storia a operatore nell'ambito della mobilità sostenibile. "Siamo davvero contenti che Vanessa sia entrata a far parte del nostro team - ha commentato Jim Rowan, Ceo di Volvo Cars - perché le sue doti di leadership e la sua esperienza in questo ambito saranno fondamentali per portare avanti la nostra ambiziosa strategia di sostenibilità a tutti i livelli organizzativi e per garantirci di continuare a essere una voce di spicco nel campo della mobilità sostenibile".

Vanessa Butani è canadese e arriva in Volvo Cars dopo aver ricoperto di recente il ruolo di vp group sustainability presso il Gruppo Electrolux, un player globale nel settore degli elettrodomestici. Ha partecipato allo sviluppo della piattaforma di sostenibilità del Gruppo Electrolux, contribuendo al conseguimento dei primi Science Based Targets.

Butani lavorerà nella sede globale di Volvo a Göteborg, in Svezia, riporterà direttamente a Jim Rowan e farà parte del Group Management Team dell'azienda.



