Thomas Thym nuovo direttore stabilimento Bmw di Landshut

All'interno del Gruppo Bmw Thomas Thym (52 anni) è passato dalla posizione di vicepresidente acquisti, qualità e produzione cockpit e pannelli delle porte a quella di direttore dello stabilimento a Landshut.

Ha preso il posto di Stefan Kasperowski che assumerà la responsabilità della produzione di batterie ad alta tensione a Dingolfing e Ratisbona.

"Con la sua pluriennale esperienza nella produzione - ha commentato Joachim Post, membro del consiglio di amministrazione di Bmw AG con responsabilità per gestione, acquisti e rete di fornitori - la sua competenza nella rete di acquisti e fornitori e il suo legame con lo stabilimento di Landshut, Thomas Thym guiderà sicuramente il sito produttivo verso ulteriori successi in futuro".

Thym - laureato in ingegneria meccanica e nato a Monaco - ha iniziato la sua carriera presso il Gruppo Bmw Group nel 1997 come project manager nell'assemblaggio di veicoli presso lo stabilimento di Ratisbona.

Sono seguiti incarichi presso lo stabilimento Mini di Oxford e presso la sede del Gruppo a Monaco. Dopo aver ricoperto l'incarico di capo dell'ufficio acquisti internazionale in India Thym ha assunto la responsabilità della direzione strategica della rete di acquisti e fornitori del Gruppo Bmw.

Dal primo dicembre, accanto a Thomas Thym, Carolin Seidel ha assunto il ruolo di portavoce stampa dello stabilimento bavarese di componenti. Seguirà le orme di Saskia Graser, che dallo scorso primo ottobre è diventata la responsabile della comunicazione degli stabilimenti di Ratisbona e Wackersdorf.





