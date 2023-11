Olivier Francois tra nuovi membri della Hall of Fame

Olivier François, ceo del brand Fiat e responsabile globale del marketing di Stellantis, è uno dei sei nuovi membri della Aaf Advertising Hall of Fame. Lo ha annunciato l'American Advertising Federation, l'organizzazione che rappresenta la pubblicità. Francois riceverà la Hall of Fame, l'onorificenza più stimata della pubblicità. In oltre 70 anni di storia, solo 282 leggende della pubblicità e 12 aziende globali sono state elette. "Questo riconoscimento mi riempie di gratitudine. Non avrei potuto ottenerlo senza una famiglia di 14 marchi leggendari americani, francesi, tedeschi e italiani che insieme formano una sinfonia. Questi risultati spesso arrivano alla fine della carriera, nel mio caso mi piace pensare che dopo 15 anni alla guida del nostro gruppo di marketing, ho appena cominciato" ha commentato Francois..

Tra le campagne più acclamate sotto la guida di Francois figurano Imported from Detroit con Eminem - vincitore del Primetime Emmy Award, Farmer con il leggendario Paul Harvey della radio, Halftime in America con Clint Eastwood - Primetime Emmy Award-nominated, Groundhog Day con Bill Murray - Primetime Emmy Award-nominated e The Middle con Bruce Springsteen.

Il riconoscimento arriva mentre François si prepara a rilanciare in Nord America la nuova Fiat 500e completamente elettrica. I premiati del 2024 riceveranno il premio nel corso di una cerimonia di gala che si terrà il 25 aprile 2024 al Cipriani Wall Street.



