Alta onorificenza Gb al presidente di Hyundai Euisun Chung

Come già era avvenuto nel 1977 per il presidente e fondatore di Hyundai Motor Group Ju-yung Chung, l'attuale chairman Euisun Chung è stato nominato Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (Cbe). La motivazione recita "per il suo impegno nel mondo delle arti, della cultura e della mobilità elettrificata sostenibile".

Durante la cerimonia Medal of Merit - che si è tenuta all'ambasciata britannica di Seul - l'ambasciatore presso la repubblica di Corea, Colin Crooks, ha conferito, a nome di re Carlo III, il prestigioso titolo al presidente esecutivo Chung.

L'ambasciatore britannico ha dichiarato: "Il presidente Chung si è distinto, alla pari dei suoi predecessori insigniti delle medesime onorificenze, per la straordinaria leadership commerciale e filantropica, e ha saputo condurre la partnership tra Hyundai Motor Group e il nostro Paese a livelli mai visti prima".

E Crooks ha aggiunto "è per me un grande onore conferire questa sera il titolo di Honorary Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, il primo del genere assegnato ad un cittadino coreano dall'inizio del regno di sua maestà re Carlo III".

Il presidente Euisun Chung, nel ricevere il suo Cbe ha dichiarato: "Sono convinto che questo onore mi sia stato conferito non per il mio lavoro come singolo, bensì come riconoscimento del contributo apportato da Hyundai Motor Group in termini di cooperazione e amicizia alle nostre due nazioni".

"E' nostra volontà continuare a contribuire a questa proficua cooperazione bilaterale nel business, nell'arte, nella cultura, nello sport e nel servizio pubblico - ha aggiunto Chung - Lo spirito di Hyundai Motor Group è sempre stato quello di realizzare quanto oggi sembra impossibile e di andare ben oltre le aspettative. Siamo consapevoli che tutto questo è stato possibile perché abbiamo amici come voi".

