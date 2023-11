Li Hanqing nuovo direttore generale di Pininfarina Shanghai

Li Hanqing è il nuovo direttore generale di Pininfarina Shanghai, Matteo Fioravanti senior vice president Design, entrambi in carica a partire dal primo novembre. Lo ha annunciato l'ad di Pininfarina Silvio Angori.

Le nomine - spiega l'azienda - confermano il significativo aumento della presenza di Pininfarina e del suo impegno nel mercato della Grande Cina.

"Queste due nomine di alto livello rappresentano la nostra fiducia nella continua crescita della domanda dei nostri servizi nel mercato della Grande Cina. Pininfarina Shanghai è uno studio di design leader in Cina in grado di offrire un ampio spettro di servizi di design, dall'automotive all'architettura, nonché ai prodotti lifestyle di lusso. La solida esperienza e la creatività di Li e Matteo posizioneranno la nostra sede di Shanghai con l'obiettivo di sviluppare ulteriormente queste offerte nel panorama in rapida espansione della Grande Cina", spiega Angori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA