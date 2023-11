Elisabeth Leriche nuova direttrice marketing Renault Italia

Cambio della guardia nel marketing di Renault Italia, dove, a partire dal mese di novembre 2023, Elisabeth Leriche sostituisce Biagio Russo come direttrice marketing. Russo, invece, passa a ricoprire il ruolo di full life management leader (responsabile delle strategie commerciali) nella nuova business unit Ampere, a Parigi.

Elisabeth Leriche, che continuerà a riportare a Raffaele Fusilli, amministratore delegato renault Italia, è nata nel 1972 a Roanne (Francia) e ha una laurea in Management all'Essec Business School, conseguita nel 1995. Ha iniziato la sua carriera nel 1992 nel marketing di luxury brand come Cartier e Guerlain, per poi entrare in Publicis Italia nel 2001.

Nel 2003 è entrata in Renault Italia, per seguire la Formula 1 e gli eventi grande pubblico e nel 2008 è stata nominata advertising & crm manager. Nel 2019 è diventata total customer experience director ed è entrata a far parte del board di Renault Italia.

A marzo 2021 ha assunto la guida della direzione qualità e servizi. A novembre 2023 è stata nominata direttrice marketing Renault Italia.

