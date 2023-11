Si dimette Christoph Huber, ceo della M.a.n Truck & Bus

Dopo 4 anni nella posizione di ceo e complessivamente da oltre sette anni presso M.a.n Truck & Bus Deutschland GmbH, Christoph Huber lascerà l'azienda il prossimo 31 dicembre di sua spontanea volontà. Huber entrerà dal primo gennaio del 2024 a far parte della direzione del Gruppo Tiemann con sede a Brema. In una nota di questa azienda del settore veicoli commerciali e mezzi agricoli si legge che "l'opportunità unica di assumere Christoph Huber supporterà lo sviluppo continuo del Gruppo Tiemann, nell'ambito della già nota strategia Tievolution".

Il successore di Huber nella gestione di M.a.n Truck & Bus sarà annunciato a tempo debito per garantire una transizione senza soluzione di continuità nella operatività dell'azienda.

"Siamo molto dispiaciuti che Christoph Huber si dimetta su sua richiesta dalla sua posizione di ceo" - ha commentato Friedrich Baumann, membro del consiglio di amministrazione con responsabilità per le vendite e i rapporti con i clienti di M.a.n Truck & Bus Deutschland GmbH.

"Ha dato grande sicurezza all'azienda e ha avviato cambiamenti in un periodo molto difficile. Lo ringraziamo per il suo straordinario lavoro e gli auguriamo tutto il meglio per la sua futura posizione".

