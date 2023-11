Sajjad Khan responsabile nuovo settore Car-IT di Porsche

Fino al 2021 chief technology officer e membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Cars, Sajjad Khan è entrato a far parte del team del comitato esecutivo di Porsche AG con effetto immediato.

Nella nuova posizione il manager cinquantenne, laureato in electronics and information tech alla Harvard Business School, dirigerà la neonata unità Car-IT di Porsche che è responsabile della connettività e dell'infotainment. Ottavo membro del comitato esecutivo di Porsche AG, Khan guiderà in futuro anche l'avamposto di ricerca e sviluppo di Porsche in Cina. È anche presidente del comitato degli azionisti di Porsche Digital e membro del comitato degli azionisti di Porsche Engineering.

Dal suo ufficio presso il Centro Sviluppo Porsche a Weissach - dove condivide la sede a Weissach con il membro del comitato esecutivo per la ricerca e lo sviluppoil Michael Steiner - Khan e il suo team appena formato si occuperanno dei requisiti e dell'integrazione di ecosistemi di terze parti nei modelli Porsche. In stretta collaborazione con Steiner, membro del comitato esecutivo per la ricerca e lo sviluppo, Khan contribuirà a plasmare il futuro digitale di Porsche. "È importante che i dipartimenti Car-IT e Ricerca e Sviluppo - ha detto lo stesso Steiner - lavorino insieme per dare forma al futuro di Porsche".

Entrato nel 2001 in Daimler, nel settore sviluppo tecnico e acquisti, Khan è diventato nel 2007 direttore generale di Magna International e alla fine del 2011 è stato nominato vicepresidente di Bmw Group con responsabilità per il settore Connected Drive, posizione che ha mantenuto fino al 2015, anno del ritorno in Mercedes.

