Una nuova Design Division per Hyundai Motor Group

Una nuova divisione per Hyundai Motor Group ha annunciato la creazione della Hyundai Motor Group Global Design Division. La novità è stata introdotta per sostenere gli sforzi del Gruppo nella progettazione di veicoli completamente elettrici e di future soluzioni di mobilità, come i Purpose-Built Vehicle, la robotica e la mobilità aerea avanzata.

Luc Donckerwolke, presidente di Hyundai Motor Group, sarà nominato chief design officer alla guida della nuova divisione e manterrà anche il suo attuale ruolo di chief creative officer, guidando tutti gli aspetti creativi del design per i brand del gruppo, inclusi i progetti nei settori di mobilità futura, Aam e robotica. “Nei miei 32 anni di carriera come designer in campo automobilistico - ha commentato Donckerwolke - i miei successi sono stati spesso favoriti dal lavoro di squadra della mia organizzazione.

Credo che il mio ruolo sia quello di creare un ambiente in cui i designer possano essere creativi e guidare le trasformazioni". La nuova Global Design Division comprenderà la Hyundai & Genesis Global Design Technical Unit, guidata da SangYup Lee, executive vice president e head of Hyundai & Genesis Global Design, oltre alla Kia Global Design Technical Unit, guidata da Karim Habib, executive vice president e head of Kia global design. Parallelamente ai cambiamenti organizzativi, viene fondato un nuovo Genesis Design Center sotto la Hyundai & Genesis Global Design Technical Unit.

Simon Loasby, vice president, che in precedenza ha guidato il lavoro alla base del design della gamma Hyundai Ioniq e del marchio N, è stato nominato responsabile dello Hyundai Design Center. Per finire, Ilhun Yoon, vice president, guiderà il nuovo Genesis Design Center.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA