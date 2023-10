Kumar Galhotra è il nuovo chief operating officer di Ford Posizione vacante dal 2020 con la nomina di Farley a ceo Kumar Galhotra, già presidente di Ford Blue, è stato nominato chief operating officer della Casa dell'Ovale Blu. Nella sua nuova posizione Galhotra guiderà il sistema industriale globale di Ford, coprendo tutto lo sviluppo del prodotto e la pianificazione del ciclo, la gestione della catena di fornitura e la produzione.

L'obiettivo assegnato a Galhotra - che riferirà direttamente al presidente e amministratore delegato della Ford Jim Farley - sarà di fornire prodotti fantastici massimizzando la qualità e minimizzando i costi e complessità. La posizione di chief operating officer era vacante dalla fine del 2020, quando Farley fu promosso ceo.

Prima di guidare Ford Blue, Galhotra ha ricoperto dal 2018 il ruolo di presidente per il Nord America guidando tutti gli aspetti delle attività di Ford nella regione. È stato anche vicepresidente del gruppo, Lincoln, e chief marketing officer di Ford. Nel precedente ruolo di responsabile dell'international markets group dell'azienda, con funzioni che includevano la redditività di tali unità aziendali, Galhotra ha guidato gli sforzi per connettersi più da vicino con i clienti identificando nuove opportunità per servirli.

Cresciuto in India e laureato in ingegneria meccanica presso l'Università del Michigan, Galhotra è entrato in Ford nel 1988, ricoprendo crescenti posizioni di leadership, tra cui lo sviluppo e la strategia di prodotto. Tra gli incarichi, la gestione dell'introduzione del Ford Ranger in Sud America nel 1998 e la direzione dell'engineering per Ford Escape, Mazda Tribute e Mercury Mariner all'inizio degli Anni 2000.

Successivamente è stato direttore dei programmi di veicoli per cinque linee di veicoli e il suo team ha supervisionato lo sviluppo del pick-up compatto globale Ford Ranger. Tra il 2005 e il 2008, Galhotra era stato assegnato al quartier generale di Mazda a Hiroshima in Giappone, dove è stato responsabile della gestione del programma e della pianificazione del prodotto in tutto il mondo.



