Enrico Rossini responsabile Mobilize Lease&Co Gruppo Renault

L'italiano Enrico Rossini, classe 1970, è entrato a far parte del comitato esecutivo di Mobilize Financial Services ed è stato nominato vicepresidente di Mobilize Lease&Co con l'incarico - si legge nella nota dell'azienda del Gruppo Renault - di arricchire la gamma e l'ambito geografico delle attuali offerte di leasing per clienti privati, flotte locali, clienti medi e grandi e operatori di mobilità.

Rossini si è laureato in economia e finanza presso l'Università di Bologna ed ha iniziato la sua carriera nel 1997 in Fiat Financial Services Italia, dove è stato direttore marketing dal 2004 al 2008. Nel 2009 è diventato direttore vendite per l'Europa presso Fiat Group Automobiles Capital.

Nel 2012 Rossini è stato incaricato di supervisionare le operazioni delle due controllate di FCA Bank in Francia (Fiat Credit et Leasys France). Dal settembre 2015 al marzo 2016 è stato amministratore delegato di Leasys, società di noleggio a lungo termine appartenente al Gruppo FCA in Italia.

Nel marzo 2016 l'ingresso di Rossini in RCI Banca e Servizi come responsabile auto usate, per poi diventare responsabile della business unit flotte aziendali, auto usate e veicoli elettrici. Nel 2017 è stato nominato direttore commerciale di RCI Bank and Services prima di dirigere la filiale brasiliana del gruppo nel 2019. Nel 2021 infine gli viene affidato il business delle flotte e della nuova mobilità per conto del Gruppo.