Michael Mauer capo design Gruppo Volkswagen oltre a Porsche

Dal prossimo primo gennaio, Michael Mauer attuale responsabile del design della marca Porsche, diventerà anche capo del design del Gruppo Volkswagen, riportando direttamente al ceo Oliver Blume.

Sostituirà Klaus Zyciora che - entrato in azienda nel 1989 e arrivato alla posizione di vertice nel 2020 - sta ora lasciando il Gruppo per svolgere una nuova attività. Maurer è responsabile del design di Porsche dal 2004 e si devono alla sua gestione, tra l'altro, i progetti dell'ultima 911, della 918 Spyder e dei modelli Macan e Taycan.

Altra nomina legata alla ristrutturazione della leadership annunciata dal ceo del Gruppo Oliver Blume a settembre è quella di Michael Neumayer che dal prossimo primo gennaio sarà responsabile della gestione della qualità del Gruppo Volkswagen, mantenendo al contempo la sua posizione di capo della qualità di Audi.

Con il nuovo incarico - che punta ad accelerare il processo decisionale e migliorare il coordinamento tra i marchi Volkswagen, Audi e Porsche - Neumayer sostituirà Frank Welsch, che va in pensione dopo quasi 30 anni di servizio alla Volkswagen.