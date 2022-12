Carsten Monnerjan da aprile guida creativa di Porsche Design

Carsten Monnerjan. In qualità di nuovo amministratore delegato di Porsche Design GmbH guiderà il team creativo dello Studio F. A. Porsche a Zell am See a partire dal prossimo primo aprile 2023.

Monnerjan che è attualmente head of design della torinese Italdesign, prenderà il posto di Roland Heiler, Cdo di lunga data del Porsche Lifestyle Group, che andrà in pensione dopo aver sviluppato con successo il marchio Porsche Design nel corso dei decenni. Sotto la guida di Heiler - ricorda la nota - lo Studio F. A. Porsche ha realizzato con successo numerosi progetti internazionali che hanno vinto prestigiosi premi per il design di prodotto e industriale.

L'obiettivo del lavoro di Monnerjan sarà quello di stabilire una collaborazione ancora più stretta tra gli studi Porsche Design in tutto il mondo (sono a Zell am See, a Berlino, a Los Angeles, a Shanghai e a Ludwigsburg) nonché lo studio Style Porsche a Weissach.

"È fantastico che siamo riusciti a ottenere Carsten Monnerjan come nuovo capo del design del Porsche Lifestyle Group - ha commentato Stefan Buescher, ceo del Porsche Lifestyle Group - È perfetto per la posizione. La sua precedente esperienza professionale lo ha sempre posto all'interfaccia tra car design e lifestyle product design e ha acquisito molta esperienza internazionale facendolo. Questo è un punto di grande interesse per il design del nostro marchio e per la clientela industriale dello Studio F. A. Porsche".

Per quanto riguarda le attività della Italdesign, l'azienda di Moncalieri nell'augurarsi che questo "sia l'inizio di un nuovo capitolo nella vita professionale Monnerjan" esprime la certezza che si "tratterà di un nuovo capitolo per la direzione di Italdesign, che presto annuncerà la nomina di un nuovo head of design, pronto a dare forma al futuro lato creativo dell'azienda".