Jeep, Novella Varzi nominata country manager in Italia

Nell’ambito della più generale riorganizzazione di Stellantis Italia, Novella Varzi è stata nominata country manager del marchio Jeep in Italia. Laureata in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano, Novella Varzi vanta un’esperienza articolata ed eterogenea nel mondo delle vendite e del marketing, con incarichi prima in Fiat Group, poi in Fca e oggi in Stellantis, sia sul mercato domestico sia nel panorama internazionale.

Dopo aver avuto in gestione i maggiori mercati europei, è rientrata in Italia come responsabile commerciale dei brand Fiat, Abarth e Lancia nell’area del Nord Ovest. Dopo la responsabilità dei veicoli commerciali in Benelux ha assunto il ruolo di direttrice vendite per i marchi Alfa Romeo e Jeep per poi concentrarsi esclusivamente su Jeep. Nel mercato italiano, Novella Varzi contribuirà all’attuazione del percorso del brand verso l'obiettivo dichiarato 'Libertà a zero emissioni'. La nuova country manager sostituisce Alessandro Grosso che