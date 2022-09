CNH Industrial NV: Linehan presidente comitato controllo

Karen Linehan è entrata a far parte del cda di CNH Industrial NV in sostituzione di John Lanaway, che ha deciso di rassegnare le dimissioni dal consiglio della società - in cui ha operato come indipendente dal 2006 - con effetto immediato per motivi di salute.

"La contribuzione di Lanaway sarà un'eredità imperitura - ha dichiarato Suzanne Heywood, presidente di CNH Industrial - Gli siamo grati per la sua amicizia e riconoscenti per il suo contributo".

Karen Linehan, che dallo scorso aprile era direttore non esecutivo di CNH Industrial, come successore di John Lanaway è stata nominata presidente del comitato di controllo (Audit Committee). Laureata alla Georgetown University, Linehan è anche membro del board di Sanofi-Aventis Deutschland GmbH e di Hoechst GmbH, oltre a ricoprire il ruolo di direttore indipendente di Aelis Farma e di Veon.