Nissan: Massimiliano Messina succede a George Leondis

Aggiornamento in casa Nissan: Massimiliano Messina assume la carica di Senior Vice President Finance and Information Technology della Regione AMIEO (Africa, Medio Oriente, India, Europa, Oceania). Con oltre 25 anni di esperienza maturata a livello internazionale in aziende come GM, Chevrolet e Cadillac Europe, e una vasta conoscenza di Strategia Aziendale in un settore in rapida evoluzione come quello automobilistico, Messina avrà un ruolo chiave nel perseguimento degli obiettivi commerciali Nissan, nella realizzazione dei piani futuri del Marchio nella Regione e nel sostegno alla trasformazione del business e all'elettrificazione del mix di vendite. Un obiettivo cruciale sarà quello di contribuire al consolidamento finanziario e fiscale della Regione AMIEO.

Messina lavorerà insieme al suo team anche per mettere a disposizione dell'organizzazione un sistema informativo ottimizzato e per ideare soluzioni digitali che offrano velocità, precisione ed efficienza ai clienti Nissan attraverso varie funzioni. "Questo è un momento importante per entrare a far parte di Nissan " ha dichiarato Messina, "con nuove vetture in fase di lancio nella Regione e le attività di realizzazione del piano Ambition 2030 che si stanno intensificando. Per varietà di prodotti, diversità culturali e opportunità di business, la Regione AMIEO svolge un ruolo cruciale nella strategia globale Nissan e sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato." Messina succede a George Leondis, promosso al ruolo globale di Corporate Vice President, Product, Research & Development and Monozukuri Control, con sede a Yokohama, Giappone.