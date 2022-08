Volta Trucks, Amanda Gibson è nuova Responsabile PR

Il produttore di camion elettrici e società di servizi Volta Trucks, ha annunciato la nomina, con effetto immediato, di Amanda Gibson come Responsabile delle Pubbliche Relazioni. Con un'esperienza di oltre 15 anni nel settore automotive, acquisita ricoprendo numerosi ruoli presso Mitsubishi Motors, la Gibson ha assunto di recente anche il ruolo di responsabile stampa, affari esterni e sostenibilità presso Innovation Automotive, la prima azienda automotive multimarca del Regno Unito specializzata in furgoni elettrici.

Questa esperienza le conferisce un'ampia conoscenza tecnica, commerciale e comunicativa sui veicoli elettrici, che sarà essenziale per comunicare il marchio, i prodotti e i servizi di Volta Trucks. Laureata presso l'Università di Edimburgo, dove ha conseguito un master in tedesco, ha recentemente terminato un corso di gestione della sostenibilità aziendale presso l'Università di Cambridge, ottenendo una menzione di merito.

"Sono lieto di accogliere Amanda in Volta Trucks - ha commentato Duncan Forrester, Chief Communications Officer dell'azienda - con il suo bagaglio di esperienze e competenze che saranno essenziali per comunicare il nostro percorso di decarbonizzazione della logistica urbana che procede a ritmi record per il settore. La sua nomina è un ottimo esempio dell'ambizione dell'azienda e della nostra intenzione di inserire esperti del settore nei loro rispettivi campi".