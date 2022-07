A Emma Begley le comunicazioni globali di Rolls-Royce

Rolls-Royce Motor Cars, azienda del Gruppo Bmw, ha annunciato la nomina dal primo luglio di Emma Begley nella posizione di direttore delle comunicazioni globali. In precedenza direttore product and Internal communications dal 2019 di Bmw Uk, la Begley lavorerà presso The Home of Rolls-Royce a Goodwood e sostituirà Richard Carter, che lascia l’azienda dopo 14 anni di proficua collaborazione. Emma Begley ha iniziato la sua carriera alla BBC prima di trasferirsi in Germania nel 2002 per intraprendere la carriera come giornalista freelance e traduttrice. Ha conseguito una laurea con lode in inglese e francese e un diploma post-laurea in giornalismo televisivo. Nel 2014 la Begley è entrata nel Gruppo Bmw lavorando alla sede centrale di Monaco come portavoce del membro del board di Bmw AG con responsabilità per customer, brands and sales.