Harald Seidel presidente Daf Trucks e vicepresidente Paccar

Dal prossimo primo agosto Harald Seidel sarà il nuovo presidente di Daf Trucks e vicepresidente di Paccar, il colosso americano dei velcoli pesanti per i trasporti merci e gli impieghi speciali che oltre alla olandese Dai possiede anche le storiche marche Peterbilt e Kenworth.

Sostituisce in entrambe le posizioni Harry Wolters che dalla stessa data diventerà vice presidente di Paccar con la qualifica di general manager global powertrain & electrification.

Seidel è laureato in econometria alla Tilburg University ed è titolare di un master CMA/CFM rilasciato dalla università di Amsterdam. E' entrato in Daf nel 2001 e ha ricoperto varie posizioni con responsabilità crescenti all'interno dell'organizzazione finanziaria e di controllo tra cui controller Paccar Parts Europe, controller Daf Marketing & Sales e controller di gruppo.

Nel 2017, Seidel è stato promosso alla posizione di direttore finanze e membro del consiglio di amministrazione di Daf. Nella sua nuova posizione, riporterà ad Harrie Schippers, presidente e chief financial officer di Paccar.