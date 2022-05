Dario Casiraghi nominato direttore generale di Arval Italia

Dario Casiraghi, dal primo giugno, è il nuovo direttore generale di Arval Italia, società del Gruppo BNP Paribas attiva nel noleggio a lungo termine e nelle soluzioni di mobilità sostenibile.

Milanese, 47 anni, dopo un'esperienza di oltre 10 anni in GE Capital, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito finanziario, risk management, operations e nell'area commerciale, Casiraghi inizia il suo percorso in Arval Italia nel 2015 come direttore generale di Arval Italy Fleet Services, la società nata dopo l'acquisizione da parte di Arval di GE Capital Fleet Services.

A giugno 2016 viene nominato Direttore Generale di SME Solutions, l'area all'interno di Arval Italia dedicata al segmento delle PMI e dei liberi professionisti. A questo incarico aggiunge, nel 2019, lo sviluppo di nuovi servizi di mobilità assumendo anche la responsabilità della Direzione New Business Development. Nel 2021, a Casiraghi viene affidata la guida della Direzione global operations & collection, che raggruppa le attività di monitoraggio, assistenza e gestione del veicolo durante il suo ciclo di vita, la logistica e l'aftermarket.

Štefan Majtán, dopo aver guidato per tre anni la filiale italiana di Arval, continua il suo percorso di crescita all'interno di Arval in qualità di International managing director, con la responsabilità di supervisionare tutti i Paesi Arval eccetto Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna e l'area dell'America Latina. Majtán sarà anche un nuovo membro del Comitato Esecutivo di Arval a livello Corporate.