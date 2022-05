Stellantis: Iain Brown direttore vendite Fiat e Abarth in UK

Stellantis ha nominato Iain Brown quale nuovo direttore vendite per le marche Fiat e Abarth nel Regno Unito. Riportando a Greg Taylor, country manager Fiat e Abarth, Brown sarà responsabile dello sviluppo e dell'attuazione della strategia di vendita per i due marchi torinesi in Gb, con l'obiettivo principale di aumentare la quota di mercato in modo sostenibile e allo stesso tempo migliorare l'esperienza dei brand.

Brown vanta un'ampia esperienza nelle vendite e nel settore automobilistico, essendo entrato in Fiat per la prima volta come zone sales manager nel 2008. Durante il suo lavoro nel Gruppo, Brown ha ricoperto vari ruoli all'interno dei marchi di FCA, tra cui regional sales manager e responsabile delle operazioni di vendita nazionali. In quest'ultima fase, dal 2019, è stato head of customer experience and quality per Abarth, Fiat, Alfa Romeo, Fiat Professional e Jeep.