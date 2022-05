Matteo Sarnataro nuovo head marketplace Horizon Automotive

Matteo Sarnataro è il nuovo head of marketplace di Horizon Automotive l'innovativo mobility hub nato nel 2020 con la missione di innovare il settore andando oltre al tradizionale concetto di noleggio a lungo termine utilizzando due elementi come la cultura e la disponibilità del prodotto automobilistico, il tutto associato al più ampio ventaglio di soluzioni di mobilità nel mercato italiano.

Nella nuova posizione Sarnataro riporterà direttamente a Luca Cantoni, Ceo di Horizon Automotive ed avrà il compito di sviluppare il modello di business di Horizon in sinergia con la rete dei concessionari italiani. L'ingresso di Sarnataro - si legge nella nota - darà ancora più centralità all'approccio marketplace dell'azienda, con cui Horizon mette a disposizione dei propri partner un'infrastruttura tecnologica digitale all'avanguardia, un pacchetto di soluzioni multibrand e un'esperienza consolidata nel mondo del noleggio.

Entrato nel 2010 in LeasePlan, Sarnataro ha da subito dimostrato le sue doti commerciali, unite ad una forte passione per il mondo automotive. Dopo aver ricoperto il ruolo di sales support manager SME&Private e nel novembre 2017 è diventato indirect channel sales manager. Ha conseguito nel 2019 un master in Sales Management presso la Business School del Sole 24 Ore, per poi entrare l'anno successivo in SIFA', azienda del Gruppo BPER Banca, come responsabile commerciale del canale indiretto.