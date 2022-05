Tillmann Stauske nuovo responsabile DigiLab di Škoda Auto

Tillmann Stauske è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Škoda Auto con responsabilità per l'hub di innovazione DigiLab, in sostituzione di Jarmila Plachá che assume una nuova posizione all'interno del Gruppo Volkswagen.

In precedenza head of customer journey strategy, nella sua nuova carica Stauske sarà responsabile dello sviluppo di nuovi servizi digitali, inclusi quelli di mobilità per i clienti B2B e B2C.

Stauske ha iniziato la sua carriera professionale fondando nel 1993 un'agenzia pubblicitaria, di cui ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato fino al 2010.

Si è poi trasferito in Volkswagen AG, dove ha ricoperto diversi incarichi manageriali. In qualità di head of international motorshows & events, è stato responsabile degli eventi globali e delle presenze fieristiche del marchio Volkswagen.

Nel 2016 ha rilevato l'area marketing & innovation new mobility service e dal 2017 ha curato lo sviluppo di nuovi modelli di business e nuove strategie di vendita nella posizione di head di UX. Da giugno 2021 Stauske è diventato head of customer journey strategy presso Škoda Auto, responsabile tra l'altro del settore innovation & scouting, carica che continuerà a ricoprire.