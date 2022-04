Škoda Auto, da 1 luglio Zellmer nuovo Presidente del Board

Dal 1° luglio 2022, Klaus Zellmer sarà il nuovo Presidente del Board di Škoda Auto. Zellmer è attualmente Membro del Board del Brand Volkswagen per Vendite, Marketing e Post-vendita. Dal 1° luglio, Thomas Schäfer, attuale CEO, subentrerà invece come Presidente del Board del Brand Volkswagen e sarà contemporaneamente nel Board del Gruppo, assumendo la direzione del Brand di 'volume' del Gruppo.

Come previsto dall'ordinamento boemo, il 1° luglio 2022 Klaus Zellmer verrà nominato come nuovo membro del Board di Škoda Auto per poi essere eletto dal Board come nuovo Presidente. Dal 1° aprile 2022, come Direttore Operativo, Schäfer si sta già occupando del business operativo del Brand Volkswagen e ne diventerà Presidente dal 1° luglio 2022.

Klaus Zellmer si è laureato in economia aziendale e nel 1997 ha cominciato la sua carriera professionale come assistente di un Membro del Board di Porsche AG. Nel 1999, si è trasferito in Porsche Francia per lavorare allo sviluppo della rete di vendita, successivamente è subentrato come Area Manager per il Nord America. Nel 2000, come project manager, ha curato lo sviluppo delle aree di Vendita e Marketing relative al nuovo stabilimento di Porsche a Lipsia. Nel 2007, dopo aver gestito il Centro Clienti presso lo stabilimento di Porsche, Zellmer è diventato Direttore Marketing presso Porsche Germania. Nel 2010, è stato poi promosso alla posizione di Presidente del Board.