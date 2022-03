Massimo Nordio nuovo presidente dell'associazione Motus-E

Massimo Nordio, attualmente vice president group government relations and public affairs di Volkswagen Group Italia, è stato nominato presidente di Motus-E, l'associazione che - si legge nel sito internet - "ha l'obiettivo di analizzare gli ostacoli tecnologici, economici e normativi che rallentano la crescita del mercato della mobilità elettrica in Italia. Motus-E rappresenta un presidio qualificato fra un'ampia platea di soggetti: dagli operatori di trasporto ai loro utenti, dal mondo accademico a quello della filiera industriale nazionale". Fanno parte di Motus-E, che ha sede a Roma, diversi aziende del settore auto e veicoli commerciali, operatori del settore energia e infrastrutture elettriche e infine aziende di servizi.

Nordio ha guidato fino all'agosto del 2021 per 9 anni Volkswagen Group Italia, come amministratore delegato, passando poi all'attuale posizione.

Nella stessa assemblea di Motus-E, composta dai rappresentanti di tutti i soci sostenitori ed ordinari dell'associazione, ha nominato Antonio De Bellis, E-mobility lead manager di ABB E-mobility alla carica di vicepresidente mentre il Consiglio ha riconfermato Francesco Naso quale segretario generale.