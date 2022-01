A Estelle Pery qualità e soddisfazione cliente Mobilize

Il Gruppo Renault ha nominato Estelle Pery direttore della qualità e della soddisfazione per il brand Mobilize che, com'è noto, è dedicato alle soluzioni di mobilità come servizio.

La Pery - che proviene da Lease Plan dove nel 2019 aveva assunto lo stesso ruolo - riporterà a Clotilde Delbos, Ceo di Mobilize ed entrerà anche a far parte del comitato direttivo guidato da Thierry Charvet, vicepresidente senior della qualità per il Gruppo Renault, nonché di quello di Mobilize.

Diplomata alla business school di Lille, la Pery ha conseguito la certificazione Six Sigma Black Belt nel 2011 e si è laureata in intelligenza emotiva nel 2014. E' anche coinvolta nell'organizzazione Inter-Elles e nel GE Women's Network.

Nella sua nuova funzione la Pery sarà responsabile della definizione e dell'implementazione dei processi per mantenere una qualità costante tra i prodotti e i servizi Mobilize, oltre a garantire la soddisfazione di tutti i clienti del marchio attraverso la creazione di un percorso che utilizzando più punti di contatto non provochi rallentamenti o interruzioni.

Estelle Pery ha iniziato la sua carriera nel Gruppo Axa nel 1996 prima di entrare a far parte di BNP Paribas nel 2003. È poi entrata a far parte di GE Money Bank nel 2007, dove è stata nominata Direttore delle Relazioni con i Clienti sette anni dopo prima di diventare Direttore delle Operazioni e della Cassa presso Crédit Mutuel-CIC Leasing Solutions nel 2015. Nel 2019 l'ingresso in LeasePlan France.