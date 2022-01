Albert Biermann executive technical advisor Gruppo Hyundai

Da quando nel 2015 Albert Biermann è entrato a far parte del Gruppo Hyundai, dopo 31 anni di lavoro in Bmw, le prestazioni dinamiche dei modelli Hyundai e Kia sono migliorate in modo significativo, come è stato confermato dal successo di modelli orientati alle performance come Hyundai i30 N e Kia Stinger, e in generale facendo crescere la consapevolezza globale delle capacità prestazionali di entrambi i marchi.

Una premessa doverosa per spiegare perché al momento dell'uscita per pensionamento del presidente e capo della divisione ricerca e sviluppo (R&D) del Gruppo Hyundai a Namyang, in Corea, Albert Biermann (65 anni) continuerà a lavorare per i due brand sudcoreani in Europa, in qualità di executive technical advisor.

"Grazie agli instancabili sforzi di Biermann, alla sua dedizione incrollabile e alla prodigiosa passione per l'azienda, siamo stati in grado di ottenere grandi risultati nelle nostre gamme di modelli, così tanti che sarebbe impossibile nominarli tutti - ha affermato Euisun Chung, executive chairman di Hyundai Motor Group - Il suo impegno nel fornire i più alti standard di ingegneria ha svolto un ruolo chiave nel nostro Gruppo per diventare uno dei principali leader automobilistici globali".