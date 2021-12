Le Thi Thu Thuy dirigerà divisione auto vietnamita Vinfast

L'esperta di finanza Le Thi Thu Thuy dirigerà, all'interno del vietnamita Vingroup, la divisione automobilistica Vinfast, dopo le improvvise dimissioni di Michael Lohscheller, ex Ceo di Opel che era a capo della nuova azienda dallo scorso settembre. Vingroup ha comunicato che Lohscheller ha lasciato la posizione di Ceo ad Hanoi per "ritornare in Europa per motivi personali".

Quarantasette anni, Le Thi Thu Thuy ha lavorato dal 2000 al 2008 alla Lehman Brothers e dopo questa esperienza è entrata in Vingroup - il conglomerato del miliardario vietnamita Pham Nhat Vuong - dove da più di 13 anni ha ricoperto posizioni di crescente importanza. E' laureata alla Hanoi Foreign Trade University ed è titolare di due master ottenuti alla International University of Japan e alla Harvard Kennedy School.