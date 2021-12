SangYup Lee Vp responsabile Hyundai Global Design Center

Il Gruppo Hyundai ha ufficializzato un lungo elenco di nomine (in totale sono 203) che rappresentano la risposta alla necessità di operare con un ambiente in rapida evoluzione e all'impegno di creare una struttura aziendale sostenibile. Le nomine - si legge nella nota di Hyundai - si concentrano su "leader di nuova generazione che sosterranno gli sforzi del Gruppo per trasformare il suo futuro portafoglio di attività". In questo ambito il responsabile del design dei brand Hyundai e Genesis SangYup Lee diventa vicepresidente esecutivo a capo dello Hyundai Global Design Center. Lee è apprezzato per aver contribuito a rafforzare le capacità di design dei marchi Hyundai e Genesis ed ha anche operato con successo nella costruzione di una solida presenza nel mercato delle auto di lusso del marchio Genesis attraverso il design del GV80 e GV70.

Heung Soo Kim - che ha ottimizzato le linee di veicoli del Gruppo e le strategie di prodotto regionali - diventa executive vice president e head of corporate future growth planning division & EV division. Il suo lavoro si concentrerà sulla spinta del Gruppo nell'ambito delle tecnologie future e delle capacità interne per avviare con successo nuove attività.

Hyundai ha nominato Kyo-woong Choo vicepresidente esecutivo, a capo del centro di sviluppo dell'infotainment e del centro di sviluppo dell'elettronica. Choo ha fino ad oggi guidato lo sviluppo di sistemi elettronici e di infotainment e continuerà a gestire programmi come quello per la piattaforma di infotainment di prossima generazione per veicoli connessi con controller integrato.

Tae Won Lim diventa head of hydrogen e fuel cell business center,. Lim è un esperto nel campo della tecnologia e dei materiali delle celle a combustibile a idrogeno e ha supervisionato lo sviluppo delle tecnologie avanzate del Gruppo.

Nel nuovo incarico supervisionerà anche lo sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno. Infine Eunsook Jin è stato nominato executive vice president e head of ICT innovation division.