Bosch: Markus Heyn dirigerà divisione Mobility solutions

Markus Heyn, come previsto, diventerà dal prossimo gennaio 2022 presidente della divisione Mobility solutions di Bosch. Nella nuova posizione, Heyn rileverà anche le responsabilità affidate ad Harald Kröger che, su sua richiesta, lascerà alla fine dell'anno. Si tratta delle aree Cross domain computing solutions, Chassis systems control, Automotive electronics, Bosch eBike systems e Automotive steering, nonché i prodotti two wheeler & powersports.

Programmato per fine anno anche il passaggio di consegne al vertice di Robert Bosch, con Stefan Hartung che diventerà Ceo al posto di Volkmar Denner. In precedenza Hartung era a capo della divisione Mobility solutions che sarà rilevata da Heyn.