Brembo: Tiraboschi presidente esecutivo, Bombassei emerito

L'assemblea di Brembo ha approvatoil nuovo assetto di governo societario che vede Matteo Tiraboschi presidente esecutivo, Daniele Schillaci ceo e Alberto Bombassei, presidente emerito. Il successivo Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Codice di Corporate Governance e la Brembo Shareholders' Engagement Policy. Il nuovo assetto societario deliberato dall'assemblea arriva dopo la decisione di Alberto Bombassei di rinunciare alla carica di presidente e al ruolo di consigliere di amministrazione. L'assemblea degli azionisti di Brembo ha approvato la modifica allo statuto introducendo la figura del Presidente Emerito. In seduta ordinaria è stato nominato, per l'integrazione del consiglio di amministrazione, il Consigliere Roberto Vavassori, candidato dal socio di maggioranza Nuova Fourb Srl, titolare del 53,527% del capitale. Dopo la nomina di Matteo Tiraboschi a presidente e Alberto Bombassei a presidente emerito, si è riunito consiglio di amministrazione che, preso atto del nuovo assetto di Governance e delle modifiche statutarie, ha conferito i poteri alle nuove cariche e costituito il Comitato di Indirizzo Strategico, contestualmente approvandone il Regolamento. Nella stessa seduta il Consiglio ha approvato il nuovo Codice di Corporate Governance Brembo, per adeguarlo alle raccomandazioni introdotte dal Codice di Corporate Governance, edizione 2020. Il cda ha infine deliberato l'adozione della Brembo Shareholders' Engagement Policy, che, in "ossequio a quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance, disciplina ruoli, responsabilità e modalità dello svolgimento del dialogo tra Brembo e la pluralità dei suoi azionisti, attuali e potenziali", spiega una nota di Brembo