Alpine, arrivano nuove nomine alla direzione

Nuove nomine nella direzione di Alpine che vedono protagonisti i nomi di David Gendry e Olivier Camus. Se a partire dal primo gennaio 2022, Gendry è nominato Vicepresidente Comunicazione di Alpine, entrando a far parte del Comitato di Direzione Alpine e riportando a Laurent Rossi, CEO di Alpine, ed anche a Christian Stein, Direttore della Comunicazione delle Marche del Gruppo Renault, sempre a partire dal 1° gennaio 2022, Olivier Camus è nominato Direttore Marketing-Comunicazione di Alpine, proprio al posto di Gendry.

Camus riporterà invece a Cédric Journel, VP Sales & Marketing Alpine.

La 'missione' di Gendry sarà quella di sviluppare la strategia di comunicazione mondiale di Alpine in linea con il piano strategico presentato a Gennaio 2021. In particolare, dovrà gestire lo sviluppo delle attività di comunicazione con un piano prodotto al 100% elettrico. Il suo ruolo consisterà anche nel dare un'identità forte e coerente a tutto il programma di gare Alpine, con la Formula 1 come piattaforma principale e fondamentale per lo sviluppo della notorietà e dell'immagine della Marca Alpine su scala mondiale.

Nato nel 1976, David Gendry ha conseguito un master in diritto commerciale e fiscale presso l'Università di Aix en Provence. Nel 2000, comincia la sua carriera con il Gruppo PSA Peugeot Citroën come avvocato d'affari. Nel 2003, entra nella funzione commerciale ed è nominato Direttore Marketing e Comunicazione di Peugeot Sport. Nel 2009, diventa Direttore Vendite e Marketing di Peugeot nella Repubblica Ceca. Nel 2012 entra a far parte del team di Volkswagen Group Francia come Direttore Marketing di Seat Francia, mentre nel 2016, è stato nominato Direttore Globale Digital di Seat in Spagna. Nel 2018, si reca in Cina come Vicepresidente Vendite e Marketing per una delle joint-venture del Gruppo Volkswagen. Dal 2020, invece, è Direttore Generale delle Marche Seat e Cupra in Portogallo.

risale all'aprile 2021, la sua nomina a Direttore Marketing-Comunicazione di Alpine.