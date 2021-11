Cnh Industrial vara una nuova struttura organizzativa

Cnh Industrial vara la nuova struttura strategica "come parte integrante della transizione verso un'organizzazione, nei settori dell'agricoltura e del movimento terra in seguito allo spin-off di Iveco Group".

Derek Neilson presiederà l'Agricolture, Stefano Pampalone Construction, Oddone Incisa l'attività Financial Services.

"Stiamo mettendo in campo una nuova struttura organizzativa e potenziando il nostro Senior Leadership Team, con l'obiettivo di mettere al centro dell'attenzione i clienti e i concessionari, migliorare la produttività e accelerare la crescita dal punto di vista della redditività - spiega Scott Wine, ceo di Cnh Industrial - Questa nuova struttura migliora l'agilità, elimina la burocrazia superflua e apre la strada a una più chiara responsabilizzazione, di pari passo con la realizzazione delle nostre priorità strategiche e la creazione di valore per i nostri stakeholder".

Questi i responsabili delle Regioni: Brad Crews (Nord America), Carlo Alberto Sisto (Europa, Medio Oriente & Africa), Vilmar Fistarol (America Latina), Chun Woytera (Asia Pacifico).

Per quanto riguarda le Funzioni di business, Parag Garg guiderà l'area Digital & Precision, Jay Iyengar Technology & Quality, Tom Verbaeten Supply Chain, Scott Moran Cnh Industrial Business System Infine le Funzioni di supporto: l'area Finance sarà affidata a Oddone Incisa, le Human Resources a Kevin Barr, l'It a Marc Kermisch. A supporto diretto del ceo operano a livello globale queste funzioni aziendali di staff: Diversity & Inclusion, Sustainability and Transformation guidata da Kelly Tolbert, Legal & Compliance da Roberto Russo, Corporate Development da Michele Lombardi, Internal Audit da Carlo De Bernardi, Communications da Laura Overall. "La nostra nuova struttura semplificata migliorerà i risultati valorizzando e coinvolgendo di più i responsabili della forza vendite, accelerando il processo decisionale in tutta la nostra organizzazione e migliorando la nostra responsabilità nei confronti dei clienti", sottolinea Wine.